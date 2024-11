La Sorical ha interrotto, anziché ridurre, l’erogazione al serbatoio di accumulo che rifornisce buona parte della città

A differenza di quanto comunicato, la società Sorical, dalle 19 di ieri sera, ha interrotto completamente, anziché ridurre, la fornitura al serbatoio di accumulo di Vescovatello Alto, a Crotone. Lo ha reso noto la società Congesi (Consorzio Gestione Servizio Idrico nel Crotonese).



«Al momento - si legge in una nota - pertanto tutta la rete idrica servita dal succitato serbatoio è completamente vuota, nello specifico la fornitura idrica è stata interrotta nelle seguenti zone della città: centro storico, via S. Leonardo, discesa S. Leonardo, viale Gramsci, viale Magna Grecia e traverse, via Risorgimento, via Libertà e traverse, via Falcone, via Borsellino, parco Carrara, via Matteotti, via Roma (parte alta), via Venezia (parte alta), via S. Croce, via Paternostro, via S. Francesco, via Carrara, via Manna, via G. Da Fiore, via Nazione Unite e traverse, zona Lampanaro.



Il ripristino delle condizioni normali, considerato quanto comunicatoci dagli enti interessati alla manutenzione in oggetto - secondo Congesi - dovrebbe avvenire in nottata ed al massimo nelle prime ore di domani».