Approvato il bilancio d'esercizio 2021 della Sorical. È quanto si legge in una nota della Regione Calabria che precisa pure che «la gestione dello scorso anno ha fatto registrare un utile pari a 711mila euro, in aumento rispetto all’esercizio precedente, interamente accantonato ad incremento del patrimonio aziendale». L’assemblea ordinaria, alla quale ha partecipato in rappresentanza della Regione il capo di gabinetto Luciano Vigna, è stata presieduta dal commissario liquidatore di Sorical, Cataldo Calabretta.

«L’approvazione del bilancio - si legge ancora - ha registrato un margine operativo lordo di 33 milioni di euro, in aumento rispetto al 2020. I ricavi delle vendite sono stati pari a 88,1 milioni di euro, registrando un incremento di 4,4 milioni. I crediti vantati dalla Società ammontano a più di 130 milioni di euro».