È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso: l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale ‘Pugliese’

Un uomo di 52 anni. F. Z. ha riportato gravi ferite provocate da una caduta dal tetto di un cantiere di via Lucifero ad Acquaro su cui stava lavorando per effettuare alcune riparazioni. Sul posto è intervenuto un medico per prestare le cure del case, per poi chiedere l’intervento del 118 che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Una volta giunti sul posto i sanitari del 118 hanno velocemente provveduto a immobilizzare e caricare il paziente sull’ambulanza per poi consegnarlo all’equipe dell’elisoccorso che si prontamente alzato in volo per raggiungere il pronto soccorso dell’Ospedale “Pugliese” di Catanzaro dove è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di neurochirurgia.