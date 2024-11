Sigilli posti dai carabinieri forestali in una società di trasporti di San Marco Argentano

I carabinieri forestali delle stazioni di Fagnano, Cerzeto e San Sosti hanno sequestrato a San Marco Argentano, in località Cimino, un macchinario utilizzato da una società di trasporto per il lavaggio dei pullman aziendali. L’intervento dei militari si è reso necessario poiché l’attrezzatura, priva di autorizzazione, scaricava le acque reflue, classificate come industriali, direttamente al suolo, in violazione delle norme ambientali.