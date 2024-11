Un uomo di nazionalità straniera, di circa 40 anni, è stato trovato morto questa mattina nella sua abitazione ad Acri, in località Là Mucone, popolosa frazione a pochi chilometri dal centro città.

Ad allertare subito i sanitari e le forze dell'ordine è stata la moglie, che prima delle 7 ha chiamato il 118. Sul posto, oltre ai sanitari, sono immediatamente intervenuti gli uomini del Carabinieri della stazione di Acri guidati dal comandante Antonio Zaccaria.

L'uomo, al momento dell'intervento degli uomini dell'Arma presentava delle ferite al capo e vari traumi. In queste ore sono in corso indagini per capire l'origine del decesso.