Ad Acri, nel Cosentino, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno deferito in stato di libertà una 42enne di nazionalità cinese per "Lesioni personali aggravate". La donna, a seguito di una lite scaturita per motivi di gelosia, ha aggredito il coniuge, un 43enne suo connazionale, colpendolo violentemente agli organi genitali, cagionandogli lesioni per le quali è stato necessario un intervento chirurgico presso l'Ospedale di Castrovillari ove l'uomo si trova tuttora ricoverato.(AGI)