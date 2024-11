A seguito di una lite, un uomo ha aggredito la moglie colpendola con diversi pugni

Un uomo di 42 anni di nazionalità rumena è stato arrestato ad Acri dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Secondo quanto accertato dai militari l’uomo, in seguito ad una lite scaturita per futili motivi, ha aggredito la moglie colpendola con diversi pugni in volto, tali da spaccarle il sopracciglio. Soccorsa dai sanitari del locale ospedale, la vittima della violenza è stata giudicata guaribile in sette giorni. Il marito invece è posto ai domiciliari nell’abitazione di alcuni parenti.

