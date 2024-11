L’uomo avrebbe aggredito il fratello nel corso di una lite scaturita per futili motivi. La vittima è stata trasportata in ospedale a Cosenza dove si trova attualmente ricoverato

Ha picchiato il fratello e per questo i carabinieri di Acri hanno denunciato un quarantacinquenne del luogo, per lesioni personali aggravate. L'uomo, il 30 luglio scorso, nel corso di una lite scaturita per futili motivi, ha aggredito il fratello di 52 anni, colpendolo con pugni e schiaffi al volto. La vittima è stata poi trasportata nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, dove si trova ancora ricoverata.