Toccherà alla Procura della Repubblica di Castrovillari, che ha aperto un fascicolo d'indagine, ricostruire l'esatta dinamica della morte del 17enne di Acri avvenuta nella serata di ieri.

Dalla prime indagini eseguite dal personale dell'Arma, sulla scorta delle testimonianze raccolte e dei rilievi eseguiti anche con l’intervento di medico legale, è stato possibile acclarare che il minore, unitamente ad un gruppo di amici, stavano rientrando da Acri, dopo aver festeggiato il carnevale, con un carro allegorico trainato da un trattore, quando, per cause non ancora del tutto chiarite, sarebbe caduto battendo violentemente la testa.

Sebbene tempestivamente intervenuto, il personale del 118, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Per permettere agli inquirenti un'adeguata attività d'indagine, la trattrice che trainava il carro è stata sottoposta a sequestro.

La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per i previsti accertamenti legali al fine di ricostruire la dinamica dell' accaduto.

Il Comune di Acri ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di venerdì