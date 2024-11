La proprietaria dal rottweiler denunciata in stato di libertà dai carabinieri per lesioni personali colpose, omessa custodia e malgoverno di animali

Un diciassettenne è stato aggredito e azzannato alla coscia destra da un rottweiler.

Il fatto è accaduto ad Acri. L’animale, lasciato senza guinzaglio e museruola e trovando il cancello aperto, è uscito dal giardino dell’abitazione della sua proprietaria ed ha aggredito il giovane, vicino di casa. Il ragazzo, subito soccorso dai familiari, è stato portato nel pronto soccorso dell’ospedale di Acri dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni.

La proprietaria del cane è stata denunciata in stato di libertà dai carabinieri di Acri per lesioni personali colpose, omessa custodia e malgoverno di animali. Il cane è stato momentaneamente affidato ad un canile per gli accertamenti del caso.