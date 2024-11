È stato ritrovato a Caserta, in Campania, Francesco Conforti. Il 64enne era scomparso da Acri l'11 aprile scorso, giorno in cui la famiglia non aveva avuto più sue notizie. Dopo la denuncia dei familiari, ai carabinieri del popoloso centro del Cosentino, erano partite le ricerche per l'individuazione di Conforti.

Secondo quanto era stato fatto sapere, il 64enne l'ultima volta era stato visto su un autobus e poi a Cosenza nei pressi dell'ospedale. Le ricerche di Francesco Conforti sono proseguite per due giorni fino al rivenimento nella giornati di oggi a Caserta.