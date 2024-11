A seguito dell'ondata di maltempo che sta interessando il territorio regionale, è stata chiusa provvisoriamente la strada statale 660 ad Acri per una frana sul piano viabile. Lo smottamento riguarda il km 19,800 dell'importante arteria stradale. Il traffico viene deviato in loco lungo la viabilità comunale. Sempre lungo la stessa statale, al km 22,600, è stato istituito il senso unico alternato per un cedimento del piano viabile. Le squadre Anas sono sul posto per consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Intanto, poco più distante, a Vaccarizzo Albanese di fronte al «rischio frane e smottamenti come possibile conseguenza delle avverse condizioni metereologiche previste fino alla mezzanotte di oggi», l’amministrazione comunale invita i cittadini alla massima prudenza. «Vista l’allerta arancione comunicata dalla scorsa notte (domenica 2) dalla Protezione civile e i diversi disagi registrati sul territorio comunale con l’allagamento di alcuni tratti e la caduta di un palo dell’illuminazione pubblica, l’invito – avverte il sindaco Antonio Pomillo – è a non allontanarsi dalle proprie abitazioni se non per motivi strettamente necessari; ad evitare zone al di sotto del livello stradale e la circolazione in prossimità dei corsi d’acqua, ad alto rischio esondazione. In caso di pericolo per persone o cose si invita a contattare i vigili del fuoco o i carabinieri»..