“Comune vietato alla ‘Ndrangheta”: sono questi i cartelli ideati dal massmediologo Klaus Davi per l’Anci Lombardia nell’ambito della campagna “100 comuni contro le mafie”, che ad agosto saranno posizionati in diverse città calabresi.

A comunicarlo è lo stesso Klaus Davi che annuncia un viaggio in Calabria nella prima settimana d’agosto. In quell’occasione verranno posizionati all’ingresso di comuni calabresi, cartelli come quelli che sono stati piantati ieri a Trezzano sul Naviglio.

Anci Calabria e Anci Lombardia lanceranno anche uno speciale gemellaggio fra le città colpite dalla mafia al nord e al sud in nome della lotta alla mafia. “Portare anche in Calabria la stessa iniziativa che avrà il patrocinio dell’Anci, significa rompere il velo di omertà sul tema ‘Ndrangheta che interessa anche il dibattito pubblico. Solo con l’alleanza nord/sud possiamo avere successo contro le cosche.”