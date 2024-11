Si terrà il 5 e 6 Ottobre a Lamezia Terme il Raduno Formativo del Volontariato di Protezione Civile della Regione Calabria. Ai lavori, nell’area industriale della Fondazione Terina, prenderà parte il Capo del Dipartimento di Protezione Civile Angelo Borrelli.

L'Associazione Radio Club Lamezia C.B., con i suoi volontari, sarà impegnata attivamente nell'organizzazione di segreteria da campo e telecomunicazioni per l’evento e il 12 e 13 Ottobre sarà in piazza a Lamezia Terme per aderire alla campagna nazionale "Io non rischio" finalizzata alla promozione di buone pratiche di Protezione Civile e a sensibilizzare i cittadini sui rischi del territorio e sui comportamenti da adottare in caso di calamità naturali.

Infine, Radio Club Lamezia C.B., dal 15 al 17 novembre 2019, sarà presente a Santa Margherita Ligure, al XVII Congresso Nazionale della FIR.C.B. S.E.R.

L’associazione stamani ha tenuto un' assemblea dei soci per discutere, tra gli altri punti all'ordine del giorno, dell'adeguamento statutario reso necessario dalle nuove norme in materia di Codice di Terzo Settore, D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i. ed in vista dell'entrata in vigore ed iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, R.U.N.T.S.

Nel corso della riunione il presidente dell'associazione Luigi Ruberto, ha consegnato ai soci che hanno sostenuto proficuamente la partecipazione ai corsi gli attestati di Antincendio Rischio Alto e Safety e Security.