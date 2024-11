Stefania Bivone descrive così lo storico presentatore del concorso scomparso improvvisamente ieri: «Ironico e sorridente, umile e gentile. Una grande perdita»

Nel 2011 la calabrese Stefania Bivone fu proclamata Miss Italia da Fabrizio Frizzi, storico presentatore del concorso. L’ex Miss Italia, modella e oggi laurenda in giurisprudenza commenta così la prematura scomparsa del conduttore televisivo: «Una grande perdita. Era un esempio. Una persona semplice e solare, era molto umano. Nonostante il ruolo che ricopriva nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana, si distingueva per umiltà e gentilezza».

Il conduttore era molto legato al concorso di Miss Italia, ne aveva contribuito al successo presentando ben 18 edizioni e in quel contesto nel 2002 aveva conosciuto l’amore della sua vita, Carlotta Mantovan, dalla quale ha avuto la figlia Stella. Stefania lo ricorda mentre rassicurava lei e le altre aspiranti miss prima delle serate in diretta su rai 1. «Ironico e sorridente. Ho un bellissimo ricordo di lui. Dietro le quinte, sempre con grande garbo, ci dava dei consigli per stare tranquille. Trasmetteva serenità. Mi ha reso l’esperienza di Miss Italia una gioia e un divertimento».

Dopo la vittoria del titolo di Miss Italia 2011, Stefania Bivone, lo rincontra per lavoro. «Ho avuto modo di conoscerlo meglio e non ho fatto altro che confermare l’idea che mi ero fatta di lui. Era davvero un gentiluomo, un buon cuore. Ricordo di essere stata ospite in una delle serate che ha condotto per Thelethon quando mi ha dato la possibilità di esibirmi e di cantare. È stata una persona che ha creduto in me e mi ha dato fiducia».