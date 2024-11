È morta, all'età di 92 anni, Geltrude Buffone, vedova di Antonio Guarasci, primo presidente della Regione e scomparso nel 1974, all'età di 56 anni, in un incidente stradale verificatosi a Polla, in provincia di Salerno, mentre si recava a Roma per un impegno istituzionale.

Geltrude Buffone si è spenta nella sua casa di Cosenza, in Via Idria, nella tarda serata di lunedì 26 dicembre. Per onorare la memoria del compianto marito, nel 1983, ideò la Fondazione Antonio Guarasci che si distinse per oltre un quarto di secolo, con il conferimento di borse di studio a favore di giovani studenti meritevoli e bisognosi del Liceo Scientifico “Antonio Guarasci” di Rogliano; nonché per l’ istituzione, in collaborazione con le Facoltà di Economia e di Lettere e Filosofia dell’Università della Calabria, delle Cattedre intestate alla memoria del marito che consentirono a circa duemila giovani laureati calabresi di seguire i corsi di specializzazione in materia economica, sociale, politica ed umanistica abbastanza partecipate, grazie al contributo di valenti studiosi e docenti universitari dell’Ateneo calabrese e da altre sedi universitarie.

Innumerevoli gli incontri e i convegni promossi dalla fondazione che, negli anni, hanno visto la partecipazione di ministri e uomini politici di caratura e fama nazionale e regionale. Per fare memoria di tutte le iniziative, Gertrude Buffone volle che la fondazione si dotasse di un proprio giornale mensile, la cui testata fu regolarmente registrata come fondazione Antonio Guarasci, diretta all’inizio dal giornalista Anton Livio Perfetti e poi da Franco Bartucci.

I funerali si svolgeranno nella mattinata di mercoledì 28 dicembre nella Chiesa di San Pietro Apostolo di Rogliano, dove per anni nella giornata del 2 ottobre si è svolta la cerimonia celebrativa della drammatica morte del marito.

«La scomparsa di Geltrude Buffone Guarasci - ha scritto su Twitter il presidente della Regione, Roberto Occhiuto - mi addolora profondamente. Negli anni aveva portato avanti, tramite l'omonima fondazione, la memoria del marito. Alla famiglia il cordoglio della Giunta regionale».