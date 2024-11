Il cordoglio dell'editore e dei direttori Pasquale Motta e Pietro Comito per la scomparsa del giornalista e operatore Rai Marcello Le Piane deceduto all'ospedale di Cosenza

I messaggi di cordoglio dell'editore Domenico Maduli e dei direttori Pasquale Motta e Pietro Comito per la scomparsa dell'operatore e giornalista Rai Marcello Le Piane deceduto all'ospedale Annunziata di Cosenza.



"Apprendiamo della scomparsa di Marcello Le Piane. Siamo sconvolti e addolorati. Il sistema radio televisivo calabrese perde uno dei più validi ed efficienti professionisti della nostra regione. Ma soprattutto perde una persona meravigliosa che con il suo lavoro ha dato lustro alla nostra terra. Alla famiglia giungano le nostre più sentite condoglianze".

Domenico Maduli Editore di La C e Presidente del Gruppo Pubbliemme

"La scomparsa dell'amico Marcello Le Piane ci ha lasciato affranti. Marcello è stato un grande protagonista e professionista del sistema televisivo calabrese. Lavoratore instancabile ha raccontato la Calabria percorrendola in lungo e largo. Perdiamo un collega prezioso, un professionista insostituibile, un amico, un uomo dalla umanità e dalla generosità che raccontare con un tratto di penna risulta impossibile. Alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene giunga il nostro abbraccio, il nostro affetto e la nostra vicinanza. Chi ha avuto la fortuna, come il sottoscritto, di conoscerlo e di lavorarci fianco a fianco, in giro per la nostra Regione, sa bene che il vuoto che lascia risulta essere incolmabile. Ciao Marcello".

Pasquale Motta

"Dovevamo vederci a Gizzeria, quest'estate. Io non ho parole. Solo che fa un male tremendo. Ciao Marcello".

Pietro Comito