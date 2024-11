E' morto Richard Benjamin Harrison, 'il vecchio' di Affari di famiglia. Aveva 77 anni. Star della tv americana e volto noto anche in Italia grazie alla trasmissione in onda su Cielo, era perno dell’attività di famiglia che possiede un banco dei pegni a Las Vegas.

Il decesso è stato reso noto dal figlio Rick che su Instagram ha comunicato come il padre sia «morto circondato da coloro che amava. La sua famiglia, il team di Gold & Silver Pawn e i suoi numerosi fan in tutto il mondo rimarranno tremendamente delusi». «Era il mio eroe», ha scritto ancora, «un grande padre di famiglia». Grande la commozione anche sui social. «Ho perso un amico, un padre, un insegnante e molto altro ancora – si legge in un nuovo post Rick - Il vecchio ha perso la sua lunga battaglia con il Parkinson. Ti voglio bene papà. Ci vediamo dall'altra parte».