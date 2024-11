Drammatico epilogo di un incidente stradale verificatosi nella mattinata di oggi, 11 novembre, a Settimo di Montalto Uffugo. Per cause in corso di accertamento, un uomo è stato investito da un furgoncino, in Viale Trieste. Subito soccorso da un’ambulanza del 118 e condotto in ospedale con un trauma cranico, non sembrava in pericolo di vita. Invece nel tardo pomeriggio le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate ed il suo cuore ha cessato di battere. Si tratta di Roberto Verta, 52 anni, originario di Mongrassano ma residente allo scalo di San Marco Argentano, molto conosciuto nell'area della valle del Crati per il suo attivismo grillino, era stato candidato al consiglio comunale di San Marco nel 2014 con la lista dei Cinquestelle, ma anche per la passione con cui si dedicava alla radio ed alla comunicazione web. Titolare dello studio Rv Comunication, conduceva sulla sua pagina facebook un notiziario locale dell’area arbereshe e dei centri di San Marco, Mongrassano e Cervicati, da lui stesso ribattezzato sarcasticamente tgfeisbuk. Lascia la moglie, di origini albanesi, e tre figli. La sua improvvisa scomparsa lascia attoniti i pionieri delle radio libere che con lui condivisero la grande avventura di Radio Antenna 2000, la prima emittente in etere di Mongrassano, tornata a battere attraverso il web proprio grazie all’impegno di Roberto. Ai familiari giunga anche il profondo cordoglio del nostro network.