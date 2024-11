Numerosi gli attestati di cordoglio a seguito della morte del presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Aveva 66 anni. Sassoli si è spento all'1.15 dell'11 gennaio nel Centro di riferimento oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone, dove era ricoverato.

Occhiuto: «Lascia un vuoto profondo»

«Ci ha lasciato un uomo delle istituzioni. Un politico serio ed equilibrato, un europeista che non ha mai smesso di credere nell’Unione, nei suoi principi e nei suoi valori fondanti. La scomparsa di David Sassoli lascia un vuoto profondo. Il cordoglio dei calabresi ai familiari». Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Mattarella: «Ha costruito l’Europa»

«La scomparsa inattesa e prematura di David Sassoli mi addolora profondamente. La sua morte apre un vuoto nelle file di coloro che hanno creduto e costruito un'Europa di pace al servizio dei cittadini e rappresenta un motivo di dolore profondo per il popolo italiano e per il popolo europeo. Il suo impegno limpido, costante, appassionato, ha contribuito a rendere l'assemblea di Strasburgo protagonista del dibattito politico in una fase delicatissima, dando voce alle attese dei cittadini europei». Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Draghi: «Simbolo di equilibrio»

Il premier Mario Draghi ha espresso il suo più sentito cordoglio per la morte di David Sassoli. «Uomo delle istituzioni, profondo europeista, giornalista appassionato, Sassoli è stato simbolo di equilibrio, umanità, generosità. Queste doti gli sono state sempre riconosciute da tutti i colleghi, di ogni collocazione politica e di ogni Paese Ue, a testimonianza della sua straordinaria passione civile, capacità di ascolto, impegno costante al servizio dei cittadini. La sua prematura e improvvisa scomparsa lascia sgomenti. Alla moglie, Alessandra Vittorini, ai figli, Livia e Giulio, e a tutti i suoi cari, le condoglianze del governo e mie personali».

Ursula von der Leyen: «Grande europeo e italiano»

«Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appassionato, uno straordinario Presidente del Parlamento europeo e soprattutto un caro amico». Lo scrive in un tweet in italiano la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. «I miei pensieri vanno alla sua famiglia. Riposa in pace, caro David», aggiunge.

Letta: «Generoso e appassionato europeista»

«Le parole che non avrei mai voluto pronunciare. Per un amico unico, persona di straordinaria generosità, appassionato europeista. Per un uomo di visione e principi, teorizzati e praticati. Che cercheremo di portare avanti. Sapendo che non saremo all'altezza. Addio David Sassoli». Lo scrive su twitter il segretario del Pd Enrico Letta.