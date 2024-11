Fino a 250 euro di sconto sulla Tari per 4 anni a chi si prende cura di un quattro zampe in custodia presso i canili convenzionati con l’amministrazione

«Se adotti un cane non pagherai le tasse»: è l’iniziativa lanciata dall’amministrazione comunale di Rose, nel Cosentino, che consente di ottenere uno sconto sulla Tari a chi adotta un cane in custodia presso i canili convenzionati del comune. Un vantaggio fiscale che si accompagna ad una campagna di sensibilizzazione creata appositamente dal comune per i tantissimi quattro zampre presenti nei canili in attesa di una famiglia.

Fino a 250 euro di sconto sulla Tari, per 4 anni, per chi avvia l'adozione. Tutti i cani sono regolarmente vaccinati, sterilizzati e dotati di microchip.

Per maggiori informazioni o per aderire, si può scrivere alla pagina facebook del comune di Rose (dove verranno pubblicate le foto dei cani disponibili per l’adozione).

«Le domande si potranno effettuare dal 12 agosto, con anticipo rispetto a tale data saranno pubblicate le foto dei cani adottabili», scrive il comune di Rose sulla pagina social.