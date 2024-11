La presidente dell'associazione antimafia “Riferimenti” replica alle dichiarazioni del primo cittadino della cittadina vibonese ospite della puntata di “Pubblica Piazza”

Riceviamo e pubblichiamo intergralmente la replica di Adriana Musella in merito alla dichiarazioni del sindaco di Limbadi, Pino Morello, rilasciate nel corso della trasmissione “Pubblica Piazza” condotta dal direttore Pasquale Motta.



“In merito a recenti dichiarazioni rilasciate a LaC ,dal sindaco di Limbadi,nel corso della trasmissione "Pubblica Piazza",il 7/9/2017, si rettifica quanto segue chiedendone la relativa diffusione attraverso lo stesso mezzo :

1)Il sindaco in questione non ha mai fatto parte del direttivo del coordinamento “Riferimenti”

2)L'Università antimafia, con sede in quel comune, ha un comitato scientifico presieduto da un alto magistrato che è la dott.ssa Manzini che ne dispone le attività, certamente non conferenze stampa come dal sindaco definite

3) Il coordinamento Riferimenti non ha mai, e non avrebbe potuto gestire, nessuna entità finanziaria.



Adriana Musella”