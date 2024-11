Fortunatamente il liquido non ha trovato alcun innesco. Disagi per i passeggeri del volo

Mattinata di emergenza nell'aeroporto di Lamezia Terme, dove è avvenuta una copiosa perdita di carburante durante la fase di rifornimento all'aeromobile della compagnia Blue Air diretto a Torino. Fortunatamente il carburante sversato non ha trovato alcun innesco, circostanza che avrebbe dato luogo a un incendio con conseguenze molto più gravi. Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento aeroportuale che hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona e al ripristino delle normali condizioni di sicurezza. Il velivolo è stato trainato in un'altra piazzola, permettendo di proseguire le operazioni di soccorso. Disagi per i passeggeri del volo, mentre sono stati avviati accertamenti sulla dinamica dell'incidente.