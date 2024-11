Dalla prossima estate le fasce orarie saranno distribuite in modo da evitare che le attività aeroportuali siano concentrate in uno stesso intervallo di tempo

LAMEZIA TERME - L'aeroporto Internazionale di Lamezia Terme è stato inserito tra gli aeroporti classificati "ad orari facilitati". L'Enac, Ente Nazionale Aviazione Civile, ha dunque accolto la richiesta della Sacal di variazione dello status di aeroporto senza alcuna qualifica particolare ad "aeroporto facilitato". A partire dalla prossima stagione estiva, periodo nel quale si concentra un'alta percentuale del traffico annuale dello scalo, le bande orarie (slot), cioè le fasce orarie in cui un aeromobile ha il permesso di decollare o atterrare, saranno distribuite in modo da evitare che le attività aeroportuali siano concentrate in uno stesso intervallo di tempo. Il compito di coordinare e assegnare gli slot alle Compagnie aeree che ne fanno richiesta, secondo principi di imparzialità e trasparenza è affidato ad Assoclearance, l'associazione senza fini di lucro costituita nel 1997 dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Molteplici e positive le ricadute sui passeggeri: riduzione tempi di attesa ai check-in e ai controlli di sicurezza per i passeggeri in partenza, ritiro bagagli, controllo passaporti e controlli doganali per i passeggeri in arrivo. "Dallo studio della capacità aeroportuale prodotto da Sacal - ha spiegato il presidente della Società di gestione dell'aeroporto di Lamezia Terme, Massimo Colosimo - Enac ha potuto verificare che la congestione che si verifica durante la stagione estiva, periodo nel quale aumentano i volumi di traffico sul nostro scalo, causa criticità in tutte le aree dell'aerostazione essendo la struttura assolutamente sottodimensionata rispetto al flusso del traffico passeggeri.

Tali criticità - continua Colosimo - provocano ritardi a causa delle lunghe file di passeggeri che si creano nei punti nevralgici dello scalo quali check-in, controlli di sicurezza, ritiro bagagli, controllo passaporti e controllo doganali. Da qui il parere favorevole di Enac a classificare l'aeroporto di Lamezia tra gli 'aeroporti facilitati', una variazione di status, devo dire con una punta di orgoglio, attribuita finora ad alcuni tra i maggiori aeroporti italiani, ai quali si affianca ora anche quello di Lamezia".