L'assemblea dei soci Sogas ha eletto il nuovo CdA. 'Stop alla mobilità dei lavoratori'

Si è conclusa l’assemblea dei soci Sogas. Presenti il presidente della Provincia Giuseppe Raffa nelle qualità di socio di maggioranza, il sindaco Giuseppe Falcomatà in rappresentanza del Comune di Reggio Calabria e Franco Iacucci per la Regione Calabria. Nominati all’unanimità i nuovi componenti del C.d.A. Si tratta del Prefetto Domenico Bagnato, Capo di Gabinetto del Presidente della Provincia di Reggio Calabria, di Attilio Battaglia, dirigente del settore avvocatura dell’ente di Palazzo “Alvaro” e, sempre proveniente dallo stesso ente intermedio, giunta anche la riconferma per Domenica Catalfamo, dirigente del settore viabilità e trasporti. Il C.d.A. si completa, quindi, unitamente ai consiglieri già presenti Domenico Berti e Giuseppe Basile. “In apertura dei lavori – si legge in una nota – la relazione del Presidente dimissionario, Carlo Alberto Porcino, al quale i soci hanno rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro svolto. Sin da subito, si sono affrontate le problematiche più urgenti per quanto riguarda il futuro della stessa società di gestione grazie soprattutto ad una rinnovata sinergia istituzionale. Dimezzati i costi degli organi societari (C.d.A. e collegio dei sindaci): questa la prima decisione assunta quale chiaro segnale circa gli intendimenti e gli obiettivi che i soci hanno inteso imprimere alla nuova governance societaria in un più ampio programma di rivisitazione e razionalizzazione dei costi societari. Obiettivo fondamentale: puntare all’equilibrio economico – finanziario della stessa società, raggiungibile in un clima di ritrovata sintonia e concordia, poiché condiviso da tutti i Soci di portare a soluzione le criticità attualmente esistenti”. “Già da domani – prosegue la nota – verrà inoltrata in Enac una apposita relazione con la road-map di tutte le iniziative già assunte e che si intenderanno assumere a tutela e salvaguardia della stessa società di gestione. Particolarmente positiva ed apprezzata da tutti la concreta disponibilità manifestata dal socio Regione Calabria, per il tramite di Iacucci che, in rappresentanza del Presidente Mario Oliverio e dell’Assessore al ramo Francesco Russo, finalizzata all’attivazione di nuove rotte aeree che interessano l’Aeroporto dello Stretto, considerato quale risorsa strategica, nonchè per l’impegno alla risoluzione delle note problematiche afferenti il riavvio dei lavori per la costruenda nuova aerostazione. Quanto alla delicata situazione afferente il personale ed i rapporti con i sindacati viene cessata ogni procedura relativa alla messa in mobilità dei lavoratori interessati per avviare, a strettissimo giro, i necessari incontri con le parti sociali per la comune individuazione di soluzioni condivise che prevedano la piena e massima tutela occupazionale tra i lavoratori con la determinazione e la sicura certezza da parte del nuovo consiglio di amministrazione di Sogas che sia interesse di tutti gli attori coinvolti nell’agevolare il raggiungimento di tale importante obiettivo”.