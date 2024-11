Sono passati tre mesi dalla definitiva chiusura dello scalo: «Ad oggi la struttura dell'aeroporto è completamente incustodita»

"Sono passati tre mesi dalla definitiva chiusura dell'aeroporto di Crotone. Nonostante le promesse effettuate in sede di tavolo istituzionale dal sindaco di Crotone che avrebbe provveduto a inserire servizio di guardiania, ad oggi la struttura dell'aeroporto è completamente incustodita.

Se non fosse per la presenza dei Vigili del fuoco che ringraziamo, risulterebbe abbandonato dall'Ente proprietario, Enac, e dai soci istituzionali di sempre tra i quali il sindaco di Crotone". E' quanto si legge in una nota del comitato cittadino per la riapertura dell'aeroporto di Crotone.

"La struttura, inoltre - prosegue la nota - è priva di elettricità quindi non è possibile dotarsi di un sistema di video sorveglianza. Siamo stanchi e amareggiati da questa cattiva gestione dei beni comuni, Invitiamo il sindaco Ugo Pugliese a provvedere al più presto al servizio del quale si ? fatto carico. Siamo del parere che un bene abbandonato - conclude il comitato - difficilmente può avere un futuro". (Agi)