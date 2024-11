«Alitalia ha appena riaperto la biglietteria per i voli da e per Reggio Calabria dal 1 luglio, in linea con quanto annunciato dopo la nostra interlocuzione con il direttore generale di Alitalia Giancarlo Zeni e con Pietro Calderoli, responsabile Alitalia Rapporti Istituzionali, confermando gli impegni presi e smentendo gli allarmismi di chi - pur con ruoli di governo - ha tentato di speculare sull’emergenza in modo meschino, alimentando paure e retropensieri». È quanto dichiara in una nota il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro.

«Ovviamente i biglietti disponibili – continua Cannizzaro - sono quelli delle tratte preesistenti prima del coronavirus: per il futuro dell’aeroporto dello Stretto serve ben altro e continuiamo a lavorare in sinergia con il nuovo corso della Regione per restituire a questa città le sue risorse da troppi anni abbandonate in condizioni imbarazzanti».