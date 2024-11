Carlo Alberto Porcino, presidente della Sogas Spa, società di gestione dell’aeroporto dello Stretto, ha annunciato le sue dimissioni. Porcino: ‘le mie dimissioni sono irrevocabili’

Reggio Calabria - Carlo Alberto Porcino, Presidente del Consiglio d’Amministrazione della Sogas Spa, la Società di Gestione dell’Aeroporto dello Stretto, ha rassegnato le sue dimissioni. Il presidente Porcino non ha motivato in nessun modo questa decisione ma ha annunciato che le sue dimissioni sono “irrevocabili”. Recentemente la Provincia di Reggio Calabria aveva versato nelle casse della Sogas circa un milione e mezzo di euro. Fondi che dovevano servire per pagare le spettanze arretrate dei lavoratori. Ma, secondo quanto denunciano le Rsa aziendali, il consiglio di amministrazione della società di gestione, avrebbe preferito traghettarle per altre destinazioni. Secondo le ultime indiscrezioni Porcino avrebbe deciso di dimettersi, proprio, in seguito a questa protesta.