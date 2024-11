Don Angelo Panzetta, 53 anni di Pulsano (Taranto) è il nuovo vescovo di Crotone. L'annuncio è stato dato oggi a mezzogiorno nella basilica cattedrale dal vescovo uscente monsignor Domenico Graziani che ha terminato il suo mandato pastorale per raggiunti limiti di età. Don Angelo Panzetta è stato ordinato sacerdote da monsignor Benigno Luigi Papa, il 14 aprile 1993. In quello stesso anno è stato vicario parrocchiale nella parrocchia Santa Maria la Nova in Pulsano; dal settembre del 1993 al maggio 1998 è stato segretario particolare dell’Arcivescovo di Taranto. Assistente dei Medici Cattolici nel 1994, direttore dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale familiare dal 1999 al 2001 e, successivamente, direttore dell’Ufficio regionale di Pastorale familiare dal 2007. Ha conseguito nel 1994 la licenza in teologia morale e, nel 2000, il dottorato in teologia morale all’Accademia Alfonsiana della Pontificia università lateranense di Roma.

Docente di Teologia morale, dal 2005 è stato preside della Facoltà teologica pugliese fino al 10 settembre del 2019. Padre spirituale dapprima del Seminario interdiocesano Poggio Galeso (2000-2002) dal 2007 ad oggi ha ricoperto l’incarico di Padre spirituale del Pontificio seminario regionale pugliese.