Rinvenuti sei chili di marijuana, una pistola e un astuccio contenente cocaina. Indagini in corso

Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio disposti dal Comando Gruppo Carabinieri di Locri, finalizzati alla repressione dei reati attinenti le armi e gli stupefacenti.

I Carabinieri della Compagnia di Bianco ed in particolare della Stazione di Africo Nuovo, unitamente ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, nel corso di un rastrellamento in un tratto di spiaggia di quel comune, hanno rivenuto in un terreno demaniale, occultati in più punti e sotto circa 30 centimetri di sabbia:

- 6 involucri di plastica trasparente termosaldata, contenenti oltre 6 kg di sostanza stupefacente, marijuana;

- 1 pistola cal. 44 perfettamente funzionante e con relativo munizionamento;

- 1 astuccio contenente diversi grammi di cocaina.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro in attesa dei conseguenti accertamenti tecnici e tossicologici che saranno disposti dall’A.G.