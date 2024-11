I Carabinieri della stazione di Africo hanno arrestato Antonio Moio, 38enne disoccupato del luogo per detenzione abusiva di arma, e alterazione della stessa.

I Carabinieri, coadiuvati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno fermato Moio dopo una perquisizione nell'ovile di sua proprietà, in località Poggio San Giorgio di Bianco, dove è stato trovato un fucile da caccia Beretta, privo di matricola. L'arma è stata inviata al Ris di messina per verificare se sia stata utilizzata nei recenti delitti. Moio è stato posto ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.