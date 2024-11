Notizie, blog, tv, radio, servizi e tg . In un’unica applicazione potrai leggere, ricevere e condividere tutte le news in tempo reale

Da oggi è disponibile la nuova versione dell’app LaC News24, scaricabile gratuitamente da Google Play per Android e da App Store per i dispositivi Apple con sistema operativo iOs.

Punto di riferimento indiscutibile nel panorama dell’informazione calabrese e non solo, la nuova app LaC News24 consente, in modo veloce e intuitivo, di accedere ogni giorno alle notizie più importanti della Calabria e di ricevere in tempo reale, attraverso le notifiche push, l'ultim'ora comodamente sul proprio smartphone.

Con sei edizioni locali dalla nostra redazione e dai nostri corrispondenti da tutta la Calabria, la nuova app LaC News24 punta su un’offerta davvero completa, dall’attualità allo sport, dalla cronaca alla politica passando per gli eventi, l'economia e gli spettacoli.

Inoltre è possibile rivedere in mobilità le edizioni del nostro telegiornale, il canale LaC Tv in diretta streaming o ascoltare le ultime hit musicali su LaC Radio. E ancora, nuovi blog ed editoriali, servizi tg, sondaggi e funzioni di condivisione social per un’esperienza di informazione più ricca e soddisfacente.





Scarica subito la tua app: