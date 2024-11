L'uomo, che si è anche rifiutato di fornire le proprie generalità e di spiegare l'accaduto, sarà processato con rito direttissimo

Sarà processato con rito direttissimo un uomo di 39 anni, P.U. di Casole Bruzio, già noto alle forze dell'ordine, arrestato sabato sera per il reato di minaccia, resistenza e violenza a pubblico ufficiale dai carabinieri della stazione di Spezzano della Sila. I militari sono intervenuti nell'abitazione dell'uomo mentre era in corso una lite per futili motivi condominiali. P.U. si è rifiutato di fornire le proprie generalità e di spiegare l'accaduto, scagliandosi con violenza contro i carabinieri.