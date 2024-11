In manette un uomo di 39 anni del luogo, in evidente stato di ebbrezza alcolica. Il diverbio scaturito per futili motivi

I carabinieri della stazione di Praia a Mare, la scorsa notte, hanno arrestato, in flagranza di reato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere un uomo originario del posto, di 39 anni, che in evidente stato di ebbrezza alcolica, al termine di una discussione sorta per futili motivi all'interno di un bar, colpiva ripetutamente al volto il gestore del locale con un manganello telescopico.

Dopo l'aggressione, originata da un diniego del gestore di continuare a vendere alcolici, l'uomo si è dato alla fuga lasciando la sua vittima con evidenti ferite alla testa all'interno del locale. La richiesta di aiuto al numero di pronto intervento 112 ha permesso ai Carabinieri di attuare una serie di posti di controllo preventivi al fine di rintracciare l'aggressore.

Quest’ultimo, fermato dai militari della stazione di Praia a Mare, è stato dichiarato in stato di arresto e condotto presso il proprio domicilio in attesa di direttissima. La vittima, trasportata al punto di primo soccorso della cittadina è stato medicato e giudicato guaribile in 30 giorni.