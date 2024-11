La donna, 37 anni, denunciata per minaccia aggravata. L'arma è stata sequestrata

Ha aggredito il partner, minacciandolo con un taglierino per questioni passionali. Per questo una giovane di 37 anni è stata deferita in stato di libertà dai carabinieri della compagnia di Rende. L’episodio si è verificato nella serata di sabato. I militari hanno contestato alla donna il reato di minaccia aggravata dall’uso delle armi, ponendo il taglierino sotto sequestro.