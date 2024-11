La donna si sarebbe rifiutata di contattare il compagno dal quale l’arrestato pretendeva del denaro. Arrestato con l’accusa di estorsione

I carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Reggio Calabria in collaborazione con i militari della Stazione di Cannavò hanno tratto in arresto, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip che ha accolto la richiesta della Procura, Giorgio Logiudice di 41 anni, residente nella frazione di Condera con l'accusa di tentata estorsione e lesioni personali aggravate dal metodo mafioso.

L'uomo, secondo l'accusa, il mese scorso aveva aggredito e procurato uno stato d'ansia ad una donna, compagna del titolare di un esercizio commerciale della città, perchè la stessa si era rifiutata di contattare il compagno su richiesta dell'odierno arrestato. Il 41enne, infatti, voleva contattare il commerciante per avere parte del denaro che questi doveva ad una terza persona.

Le indagini

I militari, grazie anche alle immagini della videosorveglianza presenti nella zona dell'aggressione e alle dichiarazioni dei testimoni, sono riusciti a ricostruire l'accaduto, consentendo così l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'arrestato è stato trasferito nella Casa Circondariale di Panzera a disposizione dell'autorità giudiziaria.