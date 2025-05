Il giovane è finito in carcere per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi e per rapina aggravata

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Condofuri hanno tratto in arresto un 20enne a Saline Ioniche – nel comune di Montebello Ionico – in flagranza del reato, per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi.

L’equipaggio della volante, intervenuto per aiutare una donna che era stata aggredita dal figlio, hanno rintracciato il giovane in strada dopo che era scappato fuggendo tra i tetti delle abitazioni vicine. Quest’ultimo, alla vista degli operatori si è mostrato aggressivo e minaccioso anche con l’utilizzo di un coltello a serramanico. Gli agenti, attuando tutte le procedure del caso, lo hanno immobilizzato grazie all’utilizzo del taser in dotazione.

A seguito di ulteriori accertamenti, nei confronti del giovane è stato eseguito anche un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria per il reato di rapina aggravata.

L’arrestato, pertanto, è stato ristretto nella casa circondariale di Reggio Calabria e, a seguito di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato dal giudice monocratico del Tribunale di Reggio Calabria.