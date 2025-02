La polizia di Stato di Cosenza ha arrestato un uomo cinquantenne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali in danno della moglie.

In particolare, a seguito di una segnalazione pervenuta sul numero unico di emergenza, equipaggi della Squadra Volante della Questura sono intervenuti in un'abitazione, dove è stata segnalata l'aggressione dell'uomo ai danni della moglie, in presenza dei propri figli, di cui uno minorenne e affetto da disabilità.

Gli operatori di polizia hanno trovato la donna in evidente stato di agitazione e con una ferita sanguinante al labbro. Il marito, presente sul posto, era già stato segnalato per reati specifici contro la persona, nonché già sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali per analoghi episodi.

La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata al Pronto Soccorso dove, al termine degli accertamenti sanitari, è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni per le lesioni riscontrate.

Al termine delle attività, l'aggressione è stato quindi tratto in arresto in flagranza di reato in quanto ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica, portato nel domicilio della madre in attesa di giudizio. Nella successiva udienza di convalida, il giudice dibattimentale ha convalidato l'arresto disponendo nei confronti dell'indagato l'applicazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa e allontanamento dalla casa familiare.