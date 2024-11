Un 48enne ha atteso sotto casa l’arrivo dell’ex convivente e dopo averla insultata ha colpito l’uomo che era intervenuto in sua difesa ferendolo con un coltello. Rintracciato è stato arrestato e stato posto ai domiciliari

Un uomo di 48 anni, Giuseppe Castagnaro, nella tarda serata di ieri è stato arrestato dalla Polizia di Stato per lesioni personali aggravate. Gli agenti, intorno alle ore 23, richiamati dalle grida di aiuto, sono intervenuti in una strada di contrada S. Salvatore del comune tirrenico, per soccorrere una donna e un uomo. Quest'ultimo aveva una ferita sanguinante al fianco.

Dopo aver scortato i due malcapitati in ospedale per le cure necessarie, i poliziotti hanno raccolto le loro dichiarazioni. Sulla base delle deposizioni hanno accertato che, nel rientrare presso la propria abitazione, le due vittime avevano trovato Giuseppe Castagnaro, ex convivente della donna, ad attenderli sotto casa.

Castagnaro, evidentemente contrariato per la fine della relazione sentimentale, dopo aver insultato l’ex compagna, ha colpito con un coltello l’uomo che era intervenuto in difesa della donna, dandosi poi alla fuga. L'aggressore è stato rintracciato presso la propria abitazione dove è stato anche rinvenuto il coltello usato per ferire la vittima. L'uomo è stato quindi tratto in arresto per lesioni personali aggravate. Il magistrato di turno ha disposto nei suoi confronti i domiciliari.