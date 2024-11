Era ubbriaco. Soccorso e trasferito in ospedale è stato fermato dalla polizia e portato in carcere

SAN FERDINANDO (RC) - Un cittadino sudanese di 34 anni è stato arrestato dopo essere stato soccorso e trasportato in ospedale. E’ accaduto all’ospedale di Gioia Tauro dove l’uomo è stato portato. Il 34enne, ubbriaco, aveva dato in escandescenza richiamando l’attenzione dei residenti. Il cittadino extracomunitario non ha voluto farsi visitare dai sanitari e non ha voluto fornire le proprie generalità agli uomini del commissariato intervenuti sul posto. E’ stato arrestato con le accuse di violenza, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato ed è stato portato nel carcere di Palmi.