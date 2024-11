È successo a Corigliano Calabro. Un giovane, dopo aver parcheggiato l'auto in divieto di sosta, era stato invitato più volte a spostare il mezzo. All'ennesimo tentativo da parte del vigile ha spostato l'auto, ma avrebbe tentato di investirlo

CORIGLIANO CALABRO (CS) - Avrebbe aggredito un vigile urbano che stava per multarlo per un divieto di sosta e per questo è stato arrestato e posto ai domiciliari. A Daniele Caravetta, di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Castrovillari per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il giovane, secondo l'accusa, lo scorso 12 aprile, dopo aver parcheggiato l'auto in divieto di sosta era stato invitato più volte dall'agente di polizia municipale a spostare il mezzo per consentire il normale flusso del traffico. All'ennesimo tentativo da parte del vigile, Caravetta ha spostato l'auto, ma avrebbe tentato di investirlo.

Francesco Pirillo