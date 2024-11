Gli aggressori sono stati rintracciati dalla Polizia a Taurianova. Alla base del gesto una lite per futili motivi

La sezione omicidi della Squadra Mobile di Reggio Calabria ha proceduto al fermo di quattro persone per duplice tentato omicidio pluriaggravato.





Ieri sera, a Gallico di Reggio Calabria, il personale della Polizia di Stato è intervenuto a seguito di segnalazione giunta al 113 per un'aggressione con arma da taglio. Le vittime sono un 24enne e la sua fidanzata di 21 anni, entrambi reggini, aggredite per futili motivi nell'abitazione del ragazzo da quattro soggetti. Gli aggressori, che sono dati alla fuga, sono stati successivamnete rintracciati a Taurianova dal personale della Squadra Mobile e dei Commissariati di poliziz di Taurianova e Cittanova ed identificati per Gianluca Lanciotto cl.87, Elvira Antonelli cl.65, madre del Lanciotto, Hazma Soudassi cl. 96 e Domenico Fava cl.96.





Le indagini condotte dagli investigatori della Sezione Omicidi della Squadra Mobile hanno permesso di accertarsi che il grave fatto di sangue altro non era che l'epilogo di una lite intercorsa, per futili motivi, la sera precedente, in un bar di Villa San Giovanni. I quattro fermati si sono recati a casa della vittima per chiarire quanto accaduto nel locale il giorno prima, allorquando, dopo un alterco verbale Lanciotto afferrava un coltello presente in cucina con il quale colpiva gravemente il giovane 24enne che viene trattenuto dagli altri tre soggetti.





Nell'azione delittuosa colpita anche la fidanzata 21enne e i fendenti raggiungevano parti vitali dei due giovani. Le immediate ricerche avviate dal personale della Polizia di Stato hanno trovato di individuare gli autori del reato.

