Un muratore di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri a Locri per maltrattamenti in famiglia. Al trentanovenne è stata notificata una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Locri. L'uomo avrebbe ripetutamente aggredito e picchiato la convivente, una donna polacca di 39 anni. In alcuni casi la donna si è fatta medicare le ferite in ospedale da dove sono state segnalate le aggressioni ai carabinieri.