Contestati i reati di violenza privata, danneggiamento, lesioni ai danni del giornalista e del coautore del programma “Gli Intoccabili” in onda su LaC

La Procura di Vibo Valentia ha chiuso, in queste ore, le indagini relative all’aggressione subita il 2 luglio scorso dal massmediologo Klaus Davi e da Alberto Micelotta, autore e coautore della trasmissione “Gli Intoccabili” in onda su LaC.

In quell’occasione il noto massmediologo e giornalista fu aggredito con pugni e calci da due presunti esponenti del clan Lo Bianco nel pieno centro della città. L'aggressione avvenne in piazza delle Erbe, angolo via Hipponion, in una zona affollatissima per il mercato settimanale, ad opera di Alessandro Pugliese e Antonio Franzè.

Klaus Davi aggredito dai familiari di Andrea Mantella



Davi e Micelotta, dopo aver intervistato la madre del pentito Andrea Mantella, titolare del negozio sito nella piazza medesima, si erano spostati all'imbocco della vicina Via Luigi Razza, per realizzare un documentario per il network calabrese LaC che produce il format “Gli Intoccabili”, condotto dallo stesso Davi. Il Franzè e il Pugliese raggiunti Davi e Micelotta colpivano il massmediologo con pugni e danneggiavano l'attrezzatura di ripresa. Si attende ora il successivo iter giudiziario.