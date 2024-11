Un trentenne colpito alla testa con il calcio di una pistola ricoverato in gravi condizioni. Per l'esplosione dei colpi d'arma da fuoco arrestato un 49enne sorvegliato speciale

Un'aggressione si è verificata questa sera a Vibo Marina, quartiere Pennello. Un uomo, Rocco Foti, 30 anni, sarebbe stato colpito alla testa con il calcio di una pistola al culmine di una violenta lite. Trasportato in ospedale le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Negli stessi minuti e nello stesso luogo segnalati tre colpi di pistola esplosi. Per quest'ultimo episodio fermato Luciano Macrì, 49 anni, sorvegliato speciale del luogo. Sul posto la Polizia, che ha avviato le indagini per fare luce anche su eventuali correlazioni, e i sanitari del 118.