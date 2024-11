Secondo quanto emerso dalle indagini i ragazzi avrebbero cercato di coprire con le loro dichiarazioni Giacomo Gattuso, responsabile del pestaggio. Il 25enne rimarrà in carcere

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Reggio Calabria, unitamente a personale della Stazione CC RC - Rione Modena, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di Giacomo Gattuso, 25 anni di Reggio Calabria, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, ritenuto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria responsabile della violenta aggressione perpetrata, per futili motivi, la notte del 24 maggio 2017, ai danni di monsignor Giorgio Costantino, parroco della chiesa di “Santa Maria del Divin Soccorso”.

Lo stesso gip, recependo altresì le richieste formulate dal sostituto procuratore titolare delle indagini, coordinate dal Procuratore della Repubblica Federico Cafiero de Raho e dal Procuratore Aggiunto Gerardo Dominijanni, ha inoltre emesso altra ordinanza di misura cautelare, ponendo agli arresti domiciliari altri quattro persone, nel corso delle investigazioni, fornivano dichiarazioni mendaci dirette a coprire la condotta posta in essere da Gattuso. Si tratta di Salvatore D'Agostino, Marco Agostino Ceriolo, Domenico Zampaglione e Simone Liconti.

I quattro, al termine delle formalità,sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni, mentre il Gattuso rimane ristretto nella Casa Circondariale di Arghillà dove si trovava detenuto a seguito del provvedimento di fermo emesso il 25 maggio scorso.