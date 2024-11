Il capo della criminalità rom di Catanzaro, Domenico Bevacqua, è stato ucciso a colpi di armi da fuoco mentre si trovava fuori da un esercizio commmerciale

Domenico Bevilacqua, capo della criminalità rom di Catanzaro e meglio noto come “Toro seduto”, è morto in ospedale dopo essere stato gravemente ferito in un agguato compiuto questa mattina nel quartiere Aranceto della zona Sud di Catanzaro. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Bevilacqua, 54 anni, si trovava all’esterno di un esercizio commerciale quando è stato colpito da diversi colpi di pistola. I killer sarebbero due uomini che, a bordo di una moto, avrebbero avvicinato ‘Toro Seduto’ e incominciato a sparare con una pistola calibro 9.

Il 4 aprile 2005, Bevilacqua era sfuggito a un altro agguato. L'uomo fu ferito a colpi d'arma da fuoco mentre si trovava a Catanzaro Lido. I colpi lo raggiunsero al viso e a un braccio tanto che si rese necessario un delicato intervento chirurgico per la ricostruzione del volto. Dalle indagini, emerse che la decisione di uccidere il boss fu assunta dai clan del Crotonese.