Tentato omicidio, ieri sera, intorno alle ore 23 circa, a Cetraro, nel Cosentino. Un uomo di 47 anni, Guido Pinto, del posto, titolare di una palestra sita a Guardia Piemontese (Cs), è stato ferito a colpi d'arma da fuoco mentre era a bordo della sua autovettura, un'Alfa Romeo 156. I colpi esplosi sarebbero stati 5, ma l'uomo è stato raggiunto alla schiena solo da uno.

Il ferito è stato successivamente trasportato all'ospedale di Cosenza dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato fino alle 6.30 di questa mattina. Il proiettile avrebbe colpito l'aorta andandosi posizionare a pochi millimetri dal cuore. Ora si trova ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. Indagini in corso da parte dei Carabinieri