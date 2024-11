Il trentenne è stato ferito da alcuni colpi di armi da fuoco mentre era a bordo della suo camion sulla strada che conduce da Campana a Mandatoriccio. Ricoverato in prognosi riservata all’Annunziata di Cosenza

Un uomo S.S., di 30 anni, è stato ferito a colpi di fucile in un agguato avvenuto a Campana, nel cosentino. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era a bordo del suo camion carico di legna, sulla strada che da Campana conduce a Mandatoriccio, quando uno o più persone non identificate hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco.

La vittima, raggiunta in più parti, è stata soccorsa e trasportata in elisoccorso nell'ospedale Annunziata di Cosenza dove è stata ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Sull'episodio hanno avviato indagini i carabinieri.