L'episodio avvenuto nella frazione Caroni del paese vibonese. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini

È di un ferito il bilancio di una sparatoria avvenuta in serata a Caroni, frazione di Limbadi, nel Vibonese. Secondo quanto è stato possibile apprendere un uomo del luogo è stato bersagliato da diversi colpi esplosi al suo indirizzo sparati da ignoti. Un colpo l'ha raggiunto alla schiena. Il ferito è Antonio Mancuso, di 51 anni, contadino del luogo. L'uomo stava rincasando a Caroni a bordo della sua automobile.

Mancuso è stato soccorso dal personale del 118, giunto sul posto unitamente ai carabinieri della competente Stazione che stanno cercando elementi utili a ricostruire la dinamica e a rintracciare i responsabili della sparatoria. Il 51enne è stato trasferito in ospedale a Vibo, la prognosi è riservata ma non versa in pericolo di vita.